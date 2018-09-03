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В Станице уволили педагога-организатора с образованием «ЛНР»

Сегодня, 12:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Станично-Луганской общеобразовательной школе №1 директриса уволила педагога-организатора Алену Зинченкову, которая по данным активистов не имеет украинского педагогического образования.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганский райгосадминистрации. Данное сообщение райадминистрация разместила в качестве ответа на блог Александра Калинина в интернет-издании «Трибуна».

Автор возмущается тем, что женщина «окончила пединститут в ОРЛО и по украинским законам не имеет высшего образования». Он винит в этом руководство отдела образования Станично-Луганской райгосадминистрации. Чиновники отрицают свою причастность к данной ситуации.

«Ни Станично-Луганская райгосадминистрация, ни отдел образования райгосадминистрации в рамках действующего законодательства не имеет отношения к принятию кадровых решений руководителями образовательных учреждений, потому что они являются самостоятельными юридическими лицами. Согласно п. 3 ст. 26 ЗУ "Об образовании" руководитель учебного заведения в пределах предоставленных ему полномочий назначает на должность и освобождает от должности работников, определяет их функциональные обязанности, обеспечивает организацию образовательного процесса и осуществления контроля за выполнением образовательных программ», - говорится в сообщении.

При этом отдел образования райгосадминистрации проверил информацию, описанную в блоге, после чего директриса школы уволила педагога-организатора. В РГА не называют имени и фамилии уволенной, а лишь указывают ее должность.

Однако автор блога в своем материале возмущается личностью самой директрисы школы Ирины Тимохиной, которая, по его словам, также принимала активное участие в организации «референдума» в 2014 году.

«В отношении руководителя школы, который принимал решение о принятии на должность педагога-организатора, решается вопрос о привлечении ее к дисциплинарной ответственности», - ответили на эту реплику в Станично-Луганской райгосадминистрации.

В РГА отметили также, что в блоге есть еще информация о других чиновниках и работниках сферы образования, однако она не соответствует действительности, «поскольку содержат искривленные факты». В частности автор возмущается тем, что в школе преподает учительница Наталья Макарова осужденная ранее за организацию незаконного опроса-«референдума» в 2014 году в Луганской области.

В мае 2014 Наталья Макарова возглавляла избирательную комиссию во время проведения «референдума». Позже суд признал ее виновной и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Сейчас она преподает в школе. Летом текущего года местные жители потребовали от РГА уволить Макарову. Учительница в свою очередь не отрицает, что принимала участие в «референдуме», однако подчеркивает, что суд не запретил ей заниматься преподавательской деятельностью.


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