Боевые офицеры требуют прекратить антиукраинскую пропаганду

Украинские военнослужащие, принимавшие и принимающие участие в АТО и ООС, требуют от власти пресечь антиукраинскую риторику в ряде СМИ. Обращение распространилось вчера в соцсети. В частности, его опубликовал генерал-майор Олег Микац.

"Я, генерал-майор Микац Олег Михайлович, с первых дней в составе 93 ОМБР принимал участие в боевых действиях на востоке Украины... И именно поэтому я, как гражданин Украины и офицер ВСУ, который дал присягу защищать свои государство и народ, не могу понять, почему после стольких потерь на этой войне за спинами украинских защитников в глубоком тылу снова распускает свои ядовитые цветы так называемый «русский мир». А как иначе можно понять редакционную политику таких как украинских телеканалов как, например, «NewsOne», «112» и «Интер»? При этом не перечисляю кучу электронных ресурсов, которые называются украинскими СМИ и пишут откровенно пророссийские тексты",- говорится в обращении.

"В эфирах вышеназванных телеканалов все чаще находят убежище политические деятели, которые при полном попустительстве ведущих, не боясь последствий, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Более открыто и почти прямо там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших воинов. Яркий пример антиукраинской работы - интервью господина Медведчука, которое транслировали «NewsOne» и «112». Политик, не стесняясь, призвал фактически к капитуляции ради мира с российским агрессором", - добавляют авторы обращения.