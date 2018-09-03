Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 19 сентября, пересекли 42,8 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись осеннего согласно графику и работают в штатном режиме.

Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,8 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9410 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 9650 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8150 лиц и 1490 транспортных средств;

"Гнутово" - 3880 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11690 человек.