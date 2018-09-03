» » Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

Сегодня, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 19 сентября, пересекли 42,8 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись осеннего согласно графику и работают в штатном режиме.

Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,8 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9410 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 9650 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8150 лиц и 1490 транспортных средств;

"Гнутово" - 3880 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11690 человек.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:08

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

Сегодня, 10:43

Население Луганской области сокращается на 8 тысяч человек в месяц

Сегодня, 10:13

Меркель и Путин обсудили по телефону Донбасс и Сирию

Сегодня, 09:40

С начала войны на Донбассе погибли 2911 украинских военных

Сегодня, 09:00

Ситуация в ООС: 24 обстрела за сутки

Вчера, 17:46

В правительстве разобрались с реабилитацией бойцов ООС

Вчера, 17:09

В Северодонецке в результате ДТП автомобиль разорвало пополам

Вчера, 16:48

ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками в ОРДЛО

Вчера, 16:21

С начала года на Донбассе погибли 34 человека

Вчера, 15:48

Сергея Дунаева могут привлечь к уголовной ответственности

Вчера, 15:09

Почти 200 заключенных хотят перевестись из ОРДЛО в Украину

Вчера, 13:41

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 11:11

Президент одобрил увеличение количества членов ЦИК до 17

Сегодня, 10:40

В Киеве завершили испытания теплосетей

Сегодня, 10:10

В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на Северном мосту

Сегодня, 09:46

Кабмин уволил госсекретаря Минэкологии

Сегодня, 09:00

В Киеве из-за футбола ограничат работу метрополитена

Вчера, 18:00

На Волыни от отравления умер двухлетний мальчик

Вчера, 17:44

В Запорожской области откроют общежитие для переселенцев

Вчера, 17:04

Стала известна причина массового отравления детей в Днепре

Вчера, 16:31

Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Вчера, 15:56

В Украину заходит Brussels Airlines

Вчера, 14:58

Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Вчера, 13:44

В харьковском университете убили мужчину

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 