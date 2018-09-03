Население Луганской области сокращается на 8 тысяч человек в месяц

Численность населения в Луганской области по оценке на 1 августа составила 2 миллиона 159 тысяч 452 человека. Об этом сообщает Главное управление статистики в Луганской области, пишет Луганщина.ua.

В ведомстве также отметили, что в течение января-июля численность населения уменьшилась на 8 тысяч 350 человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 5 тысяч 976 человек и на 2 тысячи 374 человека - за счет миграционного сокращения.