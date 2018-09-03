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Меркель и Путин обсудили по телефону Донбасс и Сирию

Сегодня, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на востоке Украины и в Сирии.

Об этом проинформировали в ведомстве главы немецкого правительства, сообщает Укринформ.

«Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Дискуссия была посвящена ситуации в Сирии и ситуации на востоке Украины», - сказал пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

В части Украины, обе стороны подчеркнули необходимость скорейшего и полного осуществления Минских соглашений. Также обсуждались гуманитарные вопросы.

Что касается Сирии, то речь шла о ситуации после достижения ранее на этой неделе соглашения между президентом Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о создании демилитаризованной буферной зоны в районе Идлиба. Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и защите гражданского населения.


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