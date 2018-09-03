Ситуация в ООС: 24 обстрела за сутки

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики за сутки 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, вчера днем ​​из минометов калибра 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Опорный пункт ОС в районе Крымского также обстреляли вечером из миномета 120-го калибра. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция неподалеку Луганского.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск уничтожили и трое ранены", - отметили в штабе.

С утра противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык.