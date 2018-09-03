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В Северодонецке в результате ДТП автомобиль разорвало пополам

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке  в результате аварии автомобиль разорвало пополам, водитель травмирован. Всего же на Луганщине за минувшие сутки в 3-х ДТП пострадали 3 человека. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как сообщили в полиции, 20-летний водитель автомобиля «Ford» в Северодонецке в районе автовокзала, двигаясь по ул. Объездной в направлении Лисичанска, не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна и столкнулся с деревом. В результате ДТП заднюю часть автомобиля оторвало от кузова, водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. По данным медработников, водитель был трезв. На момент ДТП в автомобиле пассажиров не было, другие транспортные средства не пострадали.


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