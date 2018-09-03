ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками в ОРДЛО

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало случаи захвата квартир боевиками в Донецке. По словам одного из собеседников УВКПЧ от этого пострадали по меньшей мере пять семей. Об этом говорится в докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

Один из таких случаев касался квартиры семьи, которая получила ее по программе государственного финансирования до начала конфликта.

«В январе 2015 года вооруженные люди (как считается, представители «МГБ») ворвались в эту квартиру и изъяли личные вещи, после чего семья стала получать угрожающие телефонные звонки с требованиями отдать ключи от квартиры. За несколько дней, до того, как семья сообщила об этих инцидентах в «МГБ» и «полицию», «МГБ» потребовало обеспечить доступ в квартиру для проведения «специальных операций» в течение трех дней. Ключи были возвращены только через девять месяцев, но, по словам семьи, из квартиры исчезли некоторые вещи. 4 марта 2018 года «МГБ» опечатало квартиру, и с тех пор семья не имеет к ней доступа», - говорится в отчете.

В 2018 году семья неоднократно подавала жалобы в различные ответственные органы на территории, контролируемой вооруженными группами.

В мае 2018 года представители Управления начал посещать «гражданские слушания» по поводу экспроприации квартиры, но в июне «суд» решил проводить «закрытые заседания» и приказал УВКПЧ покинуть помещение. Никаких других представителей общественности на заседаниях не было.