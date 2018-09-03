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Сергея Дунаева могут привлечь к уголовной ответственности

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

 Представления от Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова поступили в Парламент. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает веб-портал ВР.

По словам Парубия, он безотлагательно передает эти представления на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента. 

"Я убежден, что мы должны поддержать представление Генеральной прокуратуры своими голосами. Моя позиция остается неизменной - если народный депутат невиновен, он сможет, как и любой гражданин, доказать свою невиновность в суде. Сейчас я сообщаю о том, что все представления безотлагательно подаю на рассмотрение в регламентный Комитет", - сказал Парубий.


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