В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 18 сентября, погибли двое украинских военных, еще один получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера боевики 25 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе.

"С прискорбием сообщаем, что вчера в ходе боевых действий в результате российской вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибли двое украинских военнослужащих, 1970 и 1982 годов рождения", - сообщил Гуцуляк, добавив, что в результате боевых действий еще один украинский военный получил ранения.