Вступил в силу указ о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован сегодня, 19 сентября, в «Урядовом курьере».