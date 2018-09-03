Вступил в силу указ о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Вступил в силу указ о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и РоссиейСегодня, 12:46
Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован сегодня, 19 сентября, в «Урядовом курьере».
Согласно соответствующему указу, подписанному главой Украинского государства 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.