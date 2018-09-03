Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "Луганской народной республики" Сергея Козлова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook .

Как отмечается, Козлов - бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. Изменив присяге, он сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем стал "премьер-министром" псевдореспублики.

"Этот неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", - говорится в сообщении.