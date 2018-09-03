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СБУ объявила в розыск "премьер-министра ЛНР"

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины  объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "Луганской народной республики" Сергея Козлова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Как отмечается, Козлов - бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. Изменив присяге, он сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем стал "премьер-министром" псевдореспублики.

"Этот неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", - говорится в сообщении.


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