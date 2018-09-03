Сегодня в Минске пройдут переговоры по Донбассу.

Соответствующую информацию передает представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Стоит отметить, что ранее на таких же переговорах была договоренность о посещении украинский заложников в оккупированных территориях в сентябре, координатором ОБСЕ Тони Фришем.

Известно, что украинское правительство не отступает от своих обязанностей и требований. Кроме того, ожидает результатов от страны-агрессора, речь идет о заложниках и соответствия Минских договоренностей на Востоке Украины.