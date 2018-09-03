Землепользователи и собственники земли Луганщины уплатили почти 164 млн грн

В Луганской области юридические и физические лица уплатили в январе-августе 2018 года 163 млн 921 тыс. грн платы за землю. Эти средства были направлены в местные бюджеты региона.

Специалисты Главного управления ГФС в Луганской области сообщают, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.