В Луганской области чиновники незаконно распорядились 41 га земли

Органами прокуратуры Луганской области приняты меры по возвращению в распоряжение государству земельных участков общей площадью 41 гектар стоимостью более 3,5 миллионов гривен, передает пресс-служба ведомства.

Так, органы прокуратуры обратились с исками о признании недействительными договоров аренды двух земельных участков и их возвращение в распоряжение государству. Суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил иски в полном объеме

Установлено, что по распоряжению одной из местных администраций гражданке Украины отданы в аренду два земельных участка многолетних насаждений общей площадью 41 га без проведения нормативной денежной оценки земли.

Указанные договоры аренды в нарушение требований законодательства заключены без надлежащего расчета арендной платы, в результате чего местный бюджет систематически недополучал значительные средства.