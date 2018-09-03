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В Северодонецке намерены прекратить вывозить мусор

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

В КП "Северодонецккоммунсервис" сообщили, что с 18 сентября предприятие может прекратить деятельность по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. Из-за отсутствия реакции городской власти на возникшие финансовые трудности КП "СКС" не имеет возможности рассчитаться с поставщиками за топливо для спецтранспорта, пишет Первая полоса. 

Коммунальное предприятие получило от поставщиков уведомления о прекращении отпуска топлива для заправки мусоровозов предприятия. В "СКС" сообщили изданию, что уже 18 сентября вынуждены прекратить вывоз бытовых отходов в Северодонецке.

На предприятии подчеркивают, что еще с мая 2018 года неоднократно обращались к городскому голове Северодонецка Валентину Казакову, первому заместителю Игорю Слесареву, в управление ЖКХ и финансовое управление по вопросу финансовых трудностей и невозможности оказания услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов по независящим от "СКС" причинам.

"Уровень оплаты населения за предоставленные услуги за последние четыре месяца составляет не более 68%, износ автопарка предприятия более 90%, за 2017 год предприятие нарастило налоговый долг до 4,1 млн. грн.", - сообщили в "СКС".

На предприятии подчеркнули, что из-за долгов по зарплате перед работниками (за июль-август они составляют более 1,5 млн. грн.) ежедневно происходит увольнение сотрудников, а существующий долг перед поставщиками горюче-смазочных материалов в 400 тыс. грн. только усугубляет ситуацию.

Специалисты отмечают, что каждый день в Северодонецке образуется 300 кубометров твердых бытовых отходов. При этом с мая 2018 года в городе уже накопилось до 1000 кубометров мусора, который предприятие было не в состоянии вывезти из долгов.

Как сообщалось ранее, КП "Северодонецккоммунсервис" направило обращение Северодонецкому городскому голове Валентину Казакову о том, что предприятие не в состоянии справиться с существующими финансовыми трудностями , и вынуждено прекратить деятельность по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов по независящим от "СКС" причинам.


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