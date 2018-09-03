Пожары на Луганщине «помогли» саперам искать «взрывоопасные пережитки войны»

Пожары расчистили участок разведения в Луганской области от растительности, что сделало возможным обнаружение взрывоопасных предметов.

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 сентября.

Примерно в 500 метрах к северо-северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля Миссии впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее.

Пребывая ориентировочно в 400 метрах к югу от северного края данного участка разведения, команда СММ впервые зафиксировала фрагменты другой реактивной гранаты. "Недавние пожары расчистили участок разведения от растительности, что, в свою очередь, сделало возможным обнаружение взрывоопасных пережитков войны, которые ранее оставались незамеченными из-за листвы", - говорится в тексте отчета