Финансирование ВСУ увеличено почти втрое

Финансирование Вооруженных сил Украины увеличено почти втрое, а с 1 января 2019 года украинский солдат должен будет получать не менее 10 тыс. грн. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает администрация главы государства.

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения правительству. «Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ВСУ являются гордостью Украины и на военном параде ко Дню независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии. «Вся страна, весь украинский народ и я, как президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной», – отметил Порошенко.