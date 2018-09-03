Боевики продолжают препятствовать работе ОБСЕ в ОРДЛО

Представители незаконных вооруженных формирований 15 и 16 сентября не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ через блокпост в районе неподконтрольного украинским властям населенного пункта Верхнешироковское (до переименования – Октябрь, Новоазовский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 сентября.

«15 и 16 сентября на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде. В обоих случаях наблюдатели видели, как блокпост пересекали другие гражданские лица», – сообщили в ОБСЕ.

Также сообщается, что 15 и 16 сентября «в пункте пропуска возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на проведение "операции сил специального назначения" в этом районе».

В обоих случаях наблюдатели видели, как блокпост пересекали другие гражданские лица.

«15 сентября на блокпосте вооруженных формирований в н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) члены вооруженных формирований снова отказали патрулю СММ в проезде через дорожное заграждение, ссылаясь на приказ о закрытии дороги для всех транспортных средств в связи с проведением инженерных работ и работ по разминированию», – констатировали в ОБСЕ.

Кроме того, 16 сентября вооруженный член НВФ на блокпосте возле неподконтрольного украинским властям н. п. Заиченко не разрешил патрулю Миссии проехать к н. п. Пикузы (до переименования – Коминтерново, Волновахский р-н) или н. п. Саханка (Новоазовский р-н), «объяснив это соображениями безопасности».

«16 сентября в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований приказал патрулю СММ покинуть этот район», – добавили в СММ ОБСЕ.