На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций составила 3 млрд 174 млн гривен

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-август 2018-го года проведено 208 фактических проверок и 12 документальных в сфере наличных расчетов, по результатам которых плательщикам доначислено 9 млн 69 тыс. грн штрафов и пени.

В регионе на сегодняшний день зарегистрировано 2933 регистратора расчетных операций. Общая сумма выручки за 8 месяцев текущего года составила 3 млрд 174 млн грн, в т. ч. за август – 342 млн грн.

В ведомстве напомнили, что обязательное применение регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрено положениями п.296.10 ст.296 Налогового кодекса Украины и ст.9 Закона Украины от 6 июля 1995 №265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Обращаем внимание, что за нарушение требований законодательства к субъектам хозяйствования, которые не зарегистрировали регистраторы расчетных операций, применяются штрафные (финансовые) санкции: совершенное впервые - 1 гривна; за каждое следующее - 100 процентов стоимости товаров, проданных с нарушениями.