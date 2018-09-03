Хуг вновь посетит Донбасс

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

«Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины с 17 по 21 сентября. Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью и ее влияния на жизнь гражданского населения. Александр Хуг планирует встретиться с представителями местных органов в Луганской и Донецкой областях, а также пообщаться с местными жителями по обе стороны от линии соприкосновения. Он также намерен призвать все заинтересованные стороны поспособствовать нормализации ситуации», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что во второй половине недели Александр Хуг планирует посетить Харьковскую и Днепропетровскую области.