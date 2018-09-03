Органы ФСИН не применяли противоправные методы к крымскому активисту Владимиру Балуху, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В отношении Балуха состоялось судебное решение. Сейчас проходит апелляционный пересмотр этого дела. Была жалоба, что в отношении него допускалось грубое отношение», - сказала Москалькова.

Омбудсмен заявила, что лично перепроверяла эту информацию, в том числе видеозаписи, передает Интерфакс.

«К нему не применялись незаконные противоправные и просто безнравственные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушение правил и условия содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН», - заявила Москалькова, уточнив, что поведение Балуха зафиксировано на видеокамерах.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.