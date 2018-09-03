В Северодонецке пройдет всеукраинский театральный фестиваль

В Северодонецке с 23 по 30 сентября пройдет всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвітОгляд». Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

На фестивале представят театр в разнообразии форм и жанров, пластов драматургии в оригинальном взгляде режиссеров.

12 театральных коллективов из Дрогобыча, Киева, Львова, Мариуполя, Северодонецка, Сум, Херсона, Чернигова и гость фестиваля из Израиля покажут программу, которая включает представления почти всех основных театральных жанров, два моноспектакля, пластический перфоманс. В основном это классические украинские произведения в новаторской постановке, а также три пьесы современных авторов.

Локации фестиваля будут включать сцену Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, сцену Северодонецкого городского Дворца культуры и парк активного семейного отдыха «Фиеста».

Основанный Луганским областным академическим украинским музыкально-драматическим театром фестиваль будет проходить в 2018 году впервые.

Фестиваль ставит перед собой цель привлечь внимание театральной общественности Украины к Луганской области, познакомить ее жителей с лучшими достижениями современного театрального искусства