» » В Северодонецке пройдет всеукраинский театральный фестиваль

В Северодонецке пройдет всеукраинский театральный фестиваль

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке с 23 по 30 сентября пройдет всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвітОгляд». Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

На фестивале представят театр в разнообразии форм и жанров, пластов драматургии в оригинальном взгляде режиссеров.

12 театральных коллективов из Дрогобыча, Киева, Львова, Мариуполя, Северодонецка, Сум, Херсона, Чернигова и гость фестиваля из Израиля покажут программу, которая включает представления почти всех основных театральных жанров, два моноспектакля, пластический перфоманс. В основном это классические украинские произведения в новаторской постановке, а также три пьесы современных авторов.

Локации фестиваля будут включать сцену Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, сцену Северодонецкого городского Дворца культуры и парк активного семейного отдыха «Фиеста».

Основанный Луганским областным академическим украинским музыкально-драматическим театром фестиваль будет проходить в 2018 году впервые.

Фестиваль ставит перед собой цель привлечь внимание театральной общественности Украины к Луганской области, познакомить ее жителей с лучшими достижениями современного театрального искусства


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:08

В Северодонецке пройдет всеукраинский театральный фестиваль

Сегодня, 16:46

Северодонецкая спортсменка привезла серебро с IV этап Кубка Украины по велосипедному спорту

Сегодня, 16:04

Трем городам Луганской области грозят проблемы со светом

Сегодня, 15:38

Госпродпотребслужба Луганщины обнаружила аптеки с завышенными розничными ценами

Сегодня, 15:04

Иностранные военные атташе побывали на учениях украинских танкистов из Корпуса резерва

Сегодня, 14:44

Нацгвардейцы из состава Объединенных сил провели плановые учебные стрельбы

Сегодня, 14:13

В Попасной проведут «Праздник борща»

Сегодня, 13:41

Кучма выступает категорически против выборов в ОРДЛО

Сегодня, 12:57

На Луганщине зарегистрировано более 287 тыс. переселенцев

Сегодня, 12:20

В Северодонецке проверили боеготовности полиции

Сегодня, 11:57

В Рубежном столкнулись две легковушки. Пострадала женщина

Сегодня, 11:49

ОБСЕ недалеко от Луганска зафиксировала десять российских "Градов"

Новости Украины:

Сегодня, 17:03

В Мариуполе полиция просит помочь в поиске 15-летней девушки

Сегодня, 16:47

В программе миллиардной помощи от ЕС есть 18 условий

Сегодня, 16:14

На Донетчине разоблачили банду мошенников, которые обирали пенсионеров-переселенцев

Сегодня, 15:50

За домашнее насилие будут выселять из квартиры

Сегодня, 15:10

В Полтавской области взорвался автомобиль

Сегодня, 14:48

В Севастополе двое пьяных оккупантов из росгвардии насмерть забили человека и получили минимальные сроки

Сегодня, 14:11

Омеляна отпустили на поруки

Сегодня, 13:38

В Днепре состоится масштабный книжный фестиваль Book Space

Сегодня, 12:55

Пожар в «Виктории»: на пепелище нашли второй кипятильник

Сегодня, 12:22

Украинские легкоатлеты завоевали 4 "золота" на Gloria Cup

Сегодня, 11:52

Чехия поддерживает Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности

Сегодня, 11:31

НАТО будет поддерживать реформы Украины, направленные на приближение к альянсу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 