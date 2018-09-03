Северодонецкая спортсменка привезла серебро с IV этап Кубка Украины по велосипедному спорту

В г. Купянске состоялся IV этап Кубка Украины и сумма четырех этапов (среди всех возрастных категорий) по велосипедному спорту ВМХ рейсинг.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Харьковской, Киевской, Черновицкой и Луганской областей.

Воспитанники КДЮСШ 2 показали высокие результаты. Дмитрий Горемыкин стал шестым среди юношей 13-14 лет. Алеся Собина стала четвертой среди девушек 13-14 лет. Алексей Самойлов был одиннадцатым среди юношей 11-12 лет. Владислава Пикалова завоевала серебро среди девушек 11-12 лет.

Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Андрей Фурман