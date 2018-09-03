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Иностранные военные атташе побывали на учениях украинских танкистов из Корпуса резерва

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Корпуса резерва посетили члены Киевской ассоциации военных атташе по приглашению начальника Генерального штаба, Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерала армии Украины Виктора Муженко, сообщает пресс-служба МО Украины.

«В Вооруженных Силах Украины подготовлено более 160 000 резервистов оперативного резерва первой очереди. Сегодня есть возможность наблюдать за практической фазой учений с резервистами второй очереди в составе танковой бригады Корпуса резерва», - сообщил военным дипломатам генерал армии Украины Виктор Муженко.

Военнослужащие оперативного резерва второй очереди проходят учебные сборы в течение 45 суток в два этапа. На первом было проведено индивидуальную подготовку резервистов в военных учебных заведениях.

Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

Военные атташе иностранных государств поделились впечатлениями и выразили положительные отзывы о практических выполнениях упражнений украинскими танкистами, за которым они наблюдали.

Общаясь с участниками учений, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины оценил уверенные действия экипажей и подразделений, отдельно отметил мотивацию добровольцев оперативного резерва.


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