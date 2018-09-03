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В Северодонецке проверили боеготовности полиции

Сегодня, 12:20 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Северодонецкого отдела полиции по команде "Учебно-боевая тревога" в определенные сроки прибыли в расположение отдела полиции для проведения строевого смотра и проверки оперативности сбора подразделения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, по распоряжению главы полиции Луганщины полковника полиции Сергея Колесника для проверки боеготовности подразделений полиции личный состав Северодонецкого отдела полиции был поднят по команде "Тревога".

На плацу горотдела заместителем начальника Северодонецкого ОП подполковником полиции Виталием Жидченко был проведен строевой смотр и экипировка каждого сотрудника.

"Проведение операции объединенных сил на территории Луганской области требует от полицейских при исполнении своих служебных обязанностей еще большей оперативности и готовности действовать в экстремальных ситуациях, поэтому учебные сборы являются обязательной составляющей в служебной деятельности правоохранителей", - сказано в сообщении.


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