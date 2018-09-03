Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили десять реактивных систем залпового огня вблизи оккупированного Хрустального, размещенных в нарушение линий отвода.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 13 сентября.

"В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Хрустальное (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода", - сообщили наблюдатели СММ.

Кроме того, наблюдатели видели три буксируемых гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и пять танков на полигоне около Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.