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Противник 37 раз обстрелял украинские позиции

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что 13 сентября боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом противник 6 раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение. Отметим, обстрелы зафиксированы на всех направлениях.  

Также противник обстрелял из минометов населенный пункт Водяное на Мариупольском направлении, всего по окраине поселка выпустили 5 мин. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

С утра боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил, потерь нет.


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