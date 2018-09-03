Среди погибших на Донбассе еще не идентифицировали 75 военных

В Украине еще не удалось идентифицировать 75 военнослужащих, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил первый замглавы СБУ - руководитель Антитеррористического центра Виталий Маликов в письме главе комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец, передает РБК-Украина.

В частности, по состоянию на 8 августа 2018 следователи органов безопасности проводили досудебное расследование в 164 уголовных производствах по фактам гибели 2024 военнослужащих и 793 гражданских на Донбассе. По словам Маликова, неидентифицированными остаются 75 военных.

"В настоящее время по результатам расследования указанных уголовных производств из числа погибших идентифицированы 1949 военнослужащих и 756 гражданских. Не идентифицированы 75 военнослужащих и 37 гражданских", - добавил он