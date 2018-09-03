Совещание по урегулированию проблемных вопросов, возникших вследствие блокирования участка автомобильной трассы "Т-13-07", которая частично проходит по территории РФ, провел заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко в Меловском районе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Также обсуждены меры по инженерному обустройству участка государственной границы, которая проходит по улице Дружбы Народов в Меловом.

"Мы прорабатываем действия для снижения социальной напряженности в районе. В частности, в случае осложнения погодных условий между населенными пунктами, сообщение между которыми затруднено, планируется курсирование специального транспорта ГСЧС. Также Службой автомобильных дорог в Луганской области будут рассматриваться варианты ремонта объездных автодорог", - сообщил Клименко.

Представитель Луганского пограничного отряда Руслан Румилов также отметил, что работы по переносу пункта пропуска "Меловое" на украинскую территорию подходят к завершению. Ожидается, что с 14 сентября пункт пропуска будет функционировать в нормальном пропускном режиме.

Напомним, что из-за перекрытия РФ участка вышеназванной дороги затруднено сообщение между населенными пунктами Зориновка и Меловое. Несколько сел почти отрезаны от районного центра, ограничены в возможности получить первую медицинскую помощь и помощь спасателей.