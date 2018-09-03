В Северодонецке остановили пьяного водителя, похожего на руководителя Укртрансбезпеки в Луганской области

Сегодня, 12 сентября 2018 года, в Северодонецке сотрудники патрульной полиции задержали водителя, который по предварительным данным находится в нетрезвом состоянии.

Как сообщает наш корреспондент, водитель в момент остановки транспортного средства оригинальным образом решил избежать ответственности - заблокировал двери и пересел на пассажирское сидение. А перед этим он вызвал друга, который представился полицейским как водитель автомобиля.

По информации очевидцев, автомобилист похож на начальника Укртрансбезопасности в Луганской области Олега Олейника. В прочем, подтверждения данной информации пока нет.

Спустя два часа уговоров и приезда на место инцидента адвоката, водитель покинул заблокированный автомобиль и в сопровождении полиции отправится на медицинское освидетельствование.