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Рубану продлили арест до 30 октября

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Подозреваемому в подготовке теракта против первых лиц  государства Владимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом в комментарии сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что заседание состоялось 30 августа.

"Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября", - сказал адвокат.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал руководителю центра "Офицерский корпус" Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Отметим, что Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели


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