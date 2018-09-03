Порошенко подтвердил приход IKEA в Украину

Президент Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину.

«IKEA заходит в Украину! Сегодня провожу встречу с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке», – сообщается странице Главы государства в Facebook.

По словам Президента, Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в Украине возможным. «Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело. Уверен, что IKEA будет к лицу украинский флаг», – подытожил Порошенко.