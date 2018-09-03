В ОРДЛО проводят скрытую ротацию личного состава

Российские оккупанты задумали провести манёвр войск «Восток - 2018». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«В двух частях используются единые сигналы оповещения, которые совпадает с этапами передислокации войск России (по времени), решаются вопросы по перемещении техники и личного состава к новым районам. Еще на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с России доставили более 20 цистерн горюче-смазочных материалов и специальное оборудование для видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

В Минобороне также отмечают, что под видом учебных мероприятий оккупанты продолжают снабжать передовые подразделения вооружением и техникой, а также проводит скрытую ротацию личного состава.

«В связи с этим, в районах нахождения оккупантов руководство «Республиканских правоохранительных органов» усилило полицейский режим. Также увеличено количество вооруженных патрулей для задержания нарушителей. Комендантский час увеличили на один час», - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого, на Донецком направлении ночью под обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия попали позиции украинских военных у Водяного и Гнутово. Никто из военных Украины не пострадал.