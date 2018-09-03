На Луганщине с начала года помайли почти 400 пьяных автомобилистов

377 пьяных водителей выявили патрульные полицейские с начала года, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Одно из самых распространенных правонарушений, которое выявляют инспекторы - вождение в нетрезвом состоянии. Так, только в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном с начала года патрульные обнаружили 377 пьяных водителей.

За управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф - 10 200 гривен, а также лишение водительских прав на один год - на первый раз.

За второе нарушение в течение года водителя ожидает более суровое наказание. Штраф в размере 20 400 гривен с лишением права управления на три года.

40800 гривен, а также лишение водительских прав на десять лет рискует получить водитель, который, несмотря на запрет, в третий раз решится сесть за руль в состоянии опьянения.