США поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе

Соединенные Штаты Америки поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью DW.

Волкер отметил, что миротворческая миссия должна быть достаточной широкой, чтобы справиться с задачей контроля безопасности на всей спорной территории.

"Он (мандат миссии, - ред.) должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории. Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - заявил спецпредставитель.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что США за последний год дипломатическим путем усилили поддержку Украины.

"Если вы посмотрите примерно на последний год наших дипломатических усилий, то даже несмотря на то, что Россия не хотела делать никаких шагов, мы четко обозначили ответственность России за этот конфликт. Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины", - сказал он.