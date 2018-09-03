» » США поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе

США поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Соединенные Штаты Америки поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью DW.

Волкер отметил, что миротворческая миссия должна быть достаточной широкой, чтобы справиться с задачей контроля безопасности на всей спорной территории.

"Он (мандат миссии, - ред.) должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории. Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - заявил спецпредставитель.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что США за последний год дипломатическим путем усилили поддержку Украины.

"Если вы посмотрите примерно на последний год наших дипломатических усилий, то даже несмотря на то, что Россия не хотела делать никаких шагов, мы четко обозначили ответственность России за этот конфликт. Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины", - сказал он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:40

На Луганщине с начала года помайли почти 400 пьяных автомобилистов

Сегодня, 11:59

США поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе

Сегодня, 10:27

Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более 1,8 млрд гривен налогов

Сегодня, 10:25

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 46 тыс. человек

Сегодня, 09:00

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям ООС

Вчера, 21:36

На КПВВ Марьинка при получении взятки задержан руководитель спецподразделения «Фантом»

Вчера, 18:31

Боевики за день 9 раз обстреливали силы ООС

Вчера, 18:05

НАПК: Денисова не задекларировала более 23 миллионов

Вчера, 17:07

Пенсионер стал жертвой мошенников при продлении пропуска в «ДНР»

Вчера, 16:07

В Попасной у забора ГСЧС нашли минометный снаряд

Вчера, 15:36

Военного, который пьяным въехал огневой установкой в лес, обязали заплатить 3,9 миллиона

Вчера, 13:58

Миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" в оккупированном Хрустальном

Новости Украины:

Сегодня, 12:35

В Харьковской области электричка столкнулась с грузовыми вагонами, есть пострадавшие

Сегодня, 10:59

Волкер отрицает, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик

Сегодня, 10:46

В Украине от ботулизма умерли уже 8 человек

Сегодня, 10:32

С начала года пиротехники ГСЧС уничтожили почти 5 тыс. взрывоопасных предметов

Вчера, 17:50

США в очередной раз призывает РФ прекратить преследовать крымчан

Вчера, 16:58

На Херсонщине обеззаразили более 200 км дорог

Вчера, 16:09

Следком РФ обвинил украинца в запугивании россиян во время выборов

Вчера, 14:39

Суд установил для НАБУ срок в 2 месяца для завершения дела Злочевского

Вчера, 13:53

Представитель ОБСЕ посетил шесть украинских заложников в Донецке

Вчера, 12:47

В Бердянске у отдыхающего заподозрили холеру

Вчера, 12:42

Украину посетит посол США по вопросам религиозной свободы

Вчера, 11:38

Сенцову трудно вставать с кровати

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 