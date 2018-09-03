Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более 1,8 млрд гривен налогов

За 8 месяцев 2018 года в общий и специальный фонды местных бюджетов от плательщиков налогов поступил 1 млрд 827 млн гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

Поступления доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 1 млрд 797 млн гривен налогов и сборов. Темп роста поступлений к соответствующему периоду 2017 года составил 10,7 проц., что в денежном выражении составляет более 173 млн гривен. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 1 млрд 312 млн гривен получены за счет уплаты налога на доходы физических лиц, что по сравнению прошлым годом больше на 100,7 млн гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 200,7 млн гривен, что превышает прошлогодний результат на 32,8 млн гривен.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.