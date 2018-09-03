На КПВВ Марьинка при получении взятки задержан руководитель спецподразделения «Фантом»

Сегодня, 11 сентября, правоохранителями из состава Объединенных сил на КПВВ Марьинка на взятке в 48 000 гривен задержан руководитель спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины «Фантом».

Следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задержали при получении взятки старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ДФС в Донецкой области майора налоговой службы М.М Бойко.

Как установили правоохранители, налоговик требовал от гражданина Украины за беспрепятственное перемещение товаров через КПВВ "Марьинка" на временно неподконтрольную территорию Украины взятку в размере 48 000 гривен. Эту сумму обнаружили и изъяли на месте совершения преступления, после чего коррупционеру сразу надели наручники.

Сейчас продолжаются следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.