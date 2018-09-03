НАПК: Денисова не задекларировала более 23 миллионов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, будучи народным депутатом, в декларации за 2015 год не задекларировала доход в размере 23 млн 840 тыс. 268 гривен, полученный от финансовой компании, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Не соблюла требований законодательства, подавая декларации, народный депутат Денисова Людмила Леонтьевна. В декларации 2015 года она не задекларировала доход в размере 23 млн 840 тыс. 268 гривен, полученный от финансовой компании», – говорится в сообщении.

Также в НАПК сообщили, что Денисова недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ, который отличается от достоверного на сумму 5 млн 454 тыс. 248 гривен.

По данным ведомства, информация о взносах также недостоверно отражена в декларациях должностного лица за 2016 и 2017 годы.