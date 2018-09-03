Пенсионер стал жертвой мошенников при продлении пропуска в «ДНР»

Пенсионер из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки стал жертвой мошенников при попытке продлить пропуск для пересечения линии соприкосновения. Историю мужчины сегодня, 11 сентября, рассказали в Благотворительном фонде «Право на захист».

По информации общественников, Владимир Жувака – бывший шахтер. Тяжелой работе он посвятил 35 лет. Длительная работа со сверхчеловеческими нагрузками в ​​забое шахты им. Бажанова в Макеевке повлияла на здоровье – постепенно мужчина почти полностью потерял слух и зрение.

В один из дней 81-летний пенсионер решил навестить родственников в Мариуполе. «В Макеевке я обратился в фирму, которая оформляет пропуска на контролируемую правительством Украины территорию. Хотел продлить срок действия разрешения на пересечение линии соприкосновения. Но меня обманули – деньги взяли, а пропуск не оформили, выдав вместо него поддельный документ», – рассказал он.

«Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" Владимир Степанович пересечь не смог, а перевозчик, который должен довезти его до места назначения, высадил из машины, не вернув денег. Мужчина остался в незнакомом месте наедине со своими проблемами. У него не было ни мобильного телефона, ни лишней копейки. У пенсионера случился нервный срыв и как следствие – гипертонический криз. К счастью, рядом находились врачи, которые своевременно оказали медицинскую и психологическую помощь и спасли мужчину», – говорится в сообщении.

Именно на КПВВ с Владимиром Степановичем познакомились мониторы фонда. Они и взялись помочь, когда медики стабилизировали состояние мужчины. «Мы должны найти способ, как помочь беде и помочь пенсионеру вернуться домой. Поэтому, подумали, что надо отвезти его на КПВВ "Марьинка", где находится Координационная группа СБУ, и попытаться получить разрешение на разовое пересечение линии соприкосновения. Так и сделали», – рассказал монитор Игорь Шкляров.

Владимира Степановича сопроводили на КПВВ, дали ему немного денег на дорогу. «Мы благодарны сотруднику СБУ, который с пониманием и сочувствием отнесся к пожилому мужчине и выдал разовый пропуск. В противном случае мужчине пришлось бы очень туго», – сказал монитор Алексей Шевченко.

Домой бывший шахтер возвращался с улыбкой. «Я здесь, на КПВВ, умирать не собираюсь. Многих пережил – и еще поживу немного», – сказал на прощание Владимир Степанович.