Военного, который пьяным въехал огневой установкой в лес, обязали заплатить 3,9 миллиона

Золотоношский суд Черкасской области постановил взыскать 3,9 миллиона гривен из бывшего военнослужащего за повреждение самоходной огневой установки в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, допустил столкновение указанной установкой с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее изделия и механизмы.

Суд рассмотрел неоспоримые доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.