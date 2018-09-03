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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Станица традиционно бьет рекорды

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Утром на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/10.

За минувшие КПВВ пересекли 39,9 тыс. человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8790 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 8940 человек и 1665 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7510 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3510 человек и 820 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 11 100 человек.


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