Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Станица традиционно бьет рекорды

За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Утром на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/10.

За минувшие КПВВ пересекли 39,9 тыс. человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8790 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 8940 человек и 1665 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7510 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3510 человек и 820 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 11 100 человек.