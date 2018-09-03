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С начала суток боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Вчера, 18:33 citynews.net.ua | Напечатать

В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Днем боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям военных в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Шумы и Павлополь.

Кроме того, утром боевики применили при обстрелах Крымского вооружение БМП. А во второй половине дня - обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отмечают в штабе.


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