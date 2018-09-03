В Счастье действует ограничение на посещение лесов

В Счастье действует ограничение на посещение лесовСегодня, 18:00
Ограничение посещения лесов и въезда в них на транспортных средствах действует в Счастье, передает пресс-служба Счастьенского горсовета.
Так, в связи с осложнением пожарной обстановки, характеризующейся дефицитом осадков, с начала сентября до октября этого года увеличилось количество пожаров в лесных массивах.
Исполнительный комитет Счастьенского городского совета обращается к гражданам с просьбой ограничить посещение лесов и въезд в них на транспортных средствах.