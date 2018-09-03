В частях 1 и 2 АК оккупантов в ОРДЛО воюют «мертвые души»

Командование российских оккупационных войск принимает меры по установлению реальной численности личного состава в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в ходе проверок было выявлено, что отдельные командиры подразделений скрывают потери личного состава с целью избежание наказания за увеличение случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием.

При этом, по отчетным документам денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.

Кроме того, комиссиями кураторов выяснено, что по линии дежурных служб предоставлялась ложная информация об отсутствующих из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях, и поэтому с ними не было связи. Так, при проверке в 1 АК оккупантов было обнаружено подразделение т.н. «мертвых душ», в котором в наличии только военнослужащие, которые более трех месяцев находятся на лечении. В связи с этим, решением российского оккупационного командования указанное подразделение расформировано.

В то же время в авральном порядке расформированы «элитные» подразделения охраны и специального назначения, непосредственно подчинявшиеся бывшим главарям т.н. «днр». Личный состав расформированных подразделений передан в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск.