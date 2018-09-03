В Москве в одном из ресторанов зафиксировали Плотницкого

В одном из московских ресторанов был замечен человек, очень похожий на бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовала журналист EADaily Кристина Мельникова.

По ее словам, снимки ей прислали друзья, которые 3 сентября сидели в том же кафе за соседним столиком. Плотницкий спокойно пил кофе в центре Москвы, «стирал следы от супа чистой белой салфеткой и наслаждался прекрасной московской осенью».