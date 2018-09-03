"Выборы" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей нарушают условия минских договоренностей и не должны проводиться.

Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет РБК-Украина.

"Мы всегда говорили, что Евросоюз остается верным своей поддержке минских договоренностей. Так называемые "выборы", которые были объявлены и назначены на 11 ноября, они абсолютно не соответствуют минским договоренностям. По нашему мнению, эти так называемые "выборы" не должны проводиться", - сказал Мингарелли.

Вместе с тем он отметил, что для Европейского Союза является важным проведение выборов в Украине по новому законодательству.

"Мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне нужно завершить принятие нового Избирательного кодекса и назначить членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Мы надеемся, что этого можно было бы достичь за следующие несколько месяцев", - сказал Мингарелли.