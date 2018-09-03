В Кремле заявили, что не знают о предложениях Украины по обмену заложниками

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о просьбах осужденных в Украине россиян об обмене. Об этом сообщаю РосСМИ.

Песков заявил, что понимает желание россиян, осужденных в Украине, вернуться на родину, но при этом он добавил, что "не знает о готовности украинской стороны предпринять шаги для этого".

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли в Кремле о том, что ряд осужденных в Украине россиян написали обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в РФ украинцев, Песков отметил, что ему об этом не известно.

При этом, Песков добавил, что "все зависит конкретно от того, о ком идет речь".

"Если речь идет об осужденных в соответствии с нашим законодательством российских гражданах. Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости", - заявил он.