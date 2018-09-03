ЛНровцы готовы отдать Украине 44 заключенных

В «ЛНР» готовы отдать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш встретился с заключенными исправительной колонии в оккупированном Суходольске Луганской области, осужденными до 2014 года, которые изъявили желание перевестись для отбывания остатка срока в подконтрольную Украину.

На встрече присутствовала представитель «ЛНР» в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, «руководитель рабочей группы по обмену пленными» Ольга Кобцева и председатель Межведомственной комиссии «По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания «МВД ЛНР» в исправительные учреждения на территории Украины», первый заместитель главы «МВД ЛНР» Роман Ведмеденко.

Ведмеденко подтвердил, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, «по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине».