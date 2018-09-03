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Реконструкцию на КПВВ Станица-Луганская завершено

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 8 сентября возобновил работу КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Контрольный пункт начал работу в 12:00 после завершения основных работ по реконструкции. Пока он остается единственным дорожным коридором в Луганской области.

"Ближайший в этом регионе полностью оборудованый и готов к работе КПВВ "Золотое" значительно бы разгрузил "Станицу Луганскую", однако российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями гражданского населения и третий год подряд блокируют его открытие", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что в ходе реконструкции на "Станице Луганской" увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения.


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